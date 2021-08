Marco Chiarella

Versa in stato confusionale ma sta bene Marco Chiarella, il pescatore 35enne scomparso a Catanzaro Lido (QUI). Il giovane è stato ritrovato quest’oggi, in località di Copanello, e risultava irreperibile da oltre 48 ore. A lanciare l’allarme sui social era stato il fratello del 35enne, che in nuovo post scrive: “Finalmente lo hanno trovato è in stato confusionale ma sta bene”.