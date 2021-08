Covid. Contagi stabili in Calabria: in 24 ore 195 nuovi casi. Tre i decessi

Sembra stabilizzarsi l’andamento dei contagi da coronavirus in Calabria. Anche oggi il numero dei nuovi positivi si attesta a 195 nuovi casi (ieri erano 190), scoperti dai 4.024 test effettuati e processati.

Purtroppo al numero dei morti da febbraio 2020 si aggiungono altri 3 morti, uno nel Reggino, uno nel Cosentino e uno nel Crotonese. Così da inizio pandemia i decessi hanno raggiunto quota 1.315, mentre i casi totali di Covid-19 sono 77.709.

Il numero più alto di casi si registra nel Reggino dove i nuovi positivi sono 82, segue subito dopo la provincia di Cosenza (+43), e poi Catanzaro (+24), Crotone (+18), Vibo Valentia (+16). Sono inoltre 12 i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato.

Gli attuali positivi sono 4.812 (+34).I guariti di oggi sono 226, mentre il totale delle persone che hanno vinto contro la malattia è 71.582.

Aumentano ancora i ricoveri nei reparti ordinari. In questo momento le persone ricoverate nelle strutture Covid sono 161 (+3), mentre in terapia intensiva si trovano 15 pazienti (-1). Diminuiscono invece le persone in isolamento domiciliare si trovano invece 4.636 persone (-36).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 26.969, mentre i positivi di oggi sono 82. Attualmente i casi attivi sono 2.348, di cui 70 ricoveri in reparto (+2); 5 in terapia intensiva (+1); 2.273in isolamento domiciliare. I casi chiusi 24539: 24183 guariti, 356 deceduti. L' Asp di Reggio Calabria comunica “86 nuovi soggetti positivi di cui quattro residente fuori regione”.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 43, ma da febbraio si sono ammalati in 25.232. Attualmente i casi attivi sono 1.136, di cui 41 ricoveri in reparto (+2); 6 in terapia intensiva (-2); 1089 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 4053:23447 guariti, 606 deceduti. L' Asp di Cosenza comunica 44 nuovi positivi di cui uno fuori regione.

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia i casi totali sono stati 10.968, i positivi delle ultime 24 ore sono 24. Attualmente i casi attivi sono 269, di cui 23 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 241 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10699: 10552 guariti, 147 deceduti. L' Asp di Catanzaro comunica 24 nuovi positivi di cui uno fuori regione.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 18, mentre i casi totali si attestato a quota 7.407. Attualmente i casi attivi sono 401, di cui 11 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 390 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 7006: 6902 guariti, 104 deceduti. L' Asp di Crotone comunica 23 nuovi positivi di cui cinque fuori regione.

Nel Vibonese il bollettino ha registrato 16 nuovi positivi, per un totale di 6.133 persone che hanno contratto il coronavirus. Attualmente i casi attivi sono 355, di cui 10 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 345 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5762:5668 guariti, 94 deceduti. L' Asp di Vibo Valentia comunica 17 nuovi positivi di cui uno fuori regione.

(Ultimo aggiornamento alle 17.36)