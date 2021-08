Lamezia, perde il controllo dell’auto e finisce contro mezzo parcheggiato

Incidente in via Marconi a Lamezia Terme. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto: una Lancia Y e una Toyota Yaris. Per cause in corso di accertamento l’autista della Lancia ha perso il controllo ed è finita contro la Toyota, che era regolarmente parcheggiata, per poi ribaltarsi sulla strada.

A bordo c’era la sola conducente, una ragazza, che è riuscita a uscire dal mezzo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure dalla donna, illesa ma in stato confusionale, e i vigili del fuoco di Lamezia che hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area. Sul posto anche la Polizia locale per gli adempimenti del caso.