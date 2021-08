Regionali, Boccia tende la mano a Mancini: “valore aggiunto del centrosinistra”

Giacomo Mancini

“Giacomo Mancini è il valore aggiunto del centrosinistra a Cosenza”. Sono le parole di Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile enti locali della segreteria nazionale.

Per questo motivo tanto Boccia, quanto il Partito democratico chiedono “a Giacomo e a tutti i compagni socialisti di aiutarci a costruire il modello di governo caro ai cosentini basato su una moderna centralità della persona, su servizi essenziali che devono diventare prioritari nell'azione della macchina pubblica come acqua e rifiuti, fino all'impegno politico e tecnico attraverso le tante competenze locali, collegato alla programmazione europea 2021-2027 e alle risorse del Recovery su innovazione, sanità, cultura e sviluppo sostenibile”.

“Per il Pd e per la coalizione di centrosinistra che sostiene Franz Caruso Sindaco, il ruolo e l'impegno di Mancini e di tutti i compagni socialisti sono fondamentali per costruire una nuova prospettiva politica sul territorio consolidando una moderna idea di amministrazione locale”.

Boccia ammette che “il Partito democratico ha fatto una proposta politica della quale si assume tutte le responsabilità, anche degli errori di mancato coinvolgimento. Nello stesso tempo, ritengo che ci possano essere ancora i margini per riparare e costruire e intendo profondere fino alla fine ogni sforzo in questa direzione: la storia socialista e progressista di Cosenza merita l'unità delle forze politiche e dei movimenti civici”.

“Unire i progressisti con il grande contributo di Giacomo Mancini e delle associazioni che al suo fianco sono impegnate può far ripartire il modello Cosenza per la Calabria che è sempre nel cuore di tutti per la sua storia socialista che è patrimonio della comunità”.