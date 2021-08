Scompare lasciando un biglietto. Il fratello sui social: “Se lo vedete chiamatemi”

È scomparso da 48 ore Marco Chiarella, un pescatore 35enne di Catanzaro Lido. Ha lasciato casa la scorsa domenica lasciando un biglietto sul quale ha comunicato la decisione di allontanarsi. I familiari hanno presentato una denuncia.

E il fratello Ivan ha chiesto la collaborazione di tutti. Ha infatti pubblicato sui social la foto del fratello per avere informazioni e per cercare di ritrovarlo. “Questo è mio fratello è scomparso 48 ore fa, si è allontanato da casa e non abbiamo più sue notizie, ha il telefono staccato”, ha scritto.