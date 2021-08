Controlli nella Locride, ritrovate altre tre piantagioni di marijuana

Proseguono senza sosta, nella Locrice, i controlli dei carabinieri eseguiti con la collaborazione dello squadrone eliportato cacciatori “Calabria”, e volti soprattutto al contrato della detenzione e coltivazione illecita di stupefacenti.

In questo contesto, a Platì, i militari hanno così denunciato un 27enne per furto aggravato, produzione, traffico e detenzione illecita di droga.

Sequestrati inoltre circa 1,2 kg di marijuana a seguito del ritrovamento di una serra indoor, all’interno di un immobile disabitato.

La serra era attrezzata con aeratori, lampade alogene e un impianto di irrigazione, il tutto allacciato abusivamente alla rete idrica ed all’illuminazione pubblica.

A Bovalino, invece, i Carabinieri hanno scoperto in un rudere, su un fondo privato ma in stato di abbandono, un essiccatoio per la marijuana. In questa occasione hanno sequestrato 600 grammi di sostanza, oltre al materiale necessario per il suo confezionamento.

A Sant’ Ilario dello Jonio, infine, i militari, nel corso di un rastrellamento in un’area boschiva aspromontana, hanno individuato, nascosta tra la fitta vegetazione, una piantagione di canapa indica composta da 44 piante dell’altezza di circa 1,5 metri, alimentata da un impianto di irrigazione a goccia, che è stata distrutta su ordine dell’autorità giudiziaria, previa campionatura.