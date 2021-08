Sedi dei vigili del fuoco “sporche e invase dai topi”. È la denuncia dell’Usb che teme che “i topi possano trasmettere il virus del Covid oltre a una serie innumerevole di altre infezioni”.

Tutto ciò succede nel capoluogo di regione ed è per questo il sindacato intende continuare a “denunciare questa mancanza di tutela e di attenzioni nei confronti di chi giornalmente vive in caserma per portare il soccorso alla popolazione”.