Cosenza, dalle famiglie del liceo Telesio la disponibilità a ospitare giovani afghani

I genitori degli studenti del liceo classico ‘Telesio’ di Cosenza rispondono all’appello del preside, Antonio Iaconianni, e si sono resi disponibili ad accogliere giovani in età scolare per tutto il prossimo anno scolastico.

“Sono orgoglioso di confrontarmi con tanta generosità e tanto altruismo, – ha dichiarato il dirigente– lavorare in un contesto dove tante famiglie, ed altre se ne aggiungeranno nei prossimi giorni, è uno stimolo ed una speranza per tutti. Ringrazio di cuore questi genitori ed i tanti che purtroppo per motivi logistici non hanno potuto dare seguito al loro senso di accoglienza. Ho provveduto immediatamente a informare i ministri Lamorgese e Di Maio, dai quali attendo istruzioni operative per come procedere per dare seguito a questo bellissimo segnale che viene dalla Calabria all’Italia tutta e che, diciamo anche con un pizzico di orgoglio, è partito dal nostro Liceo”.

“La Farnesina mi ha comunicato per le vie ufficiali che la nostra disponibilità è stata immediatamente resa nota all’Ambasciata italiana a Kabul. Avevo invitato le famiglie a sognare con me ed a realizzare questo sogno, così è stato e quindi mettiamo oggi un tassello importante per un futuro migliore per i nostri giovani. Questa è la Calabria vera, quella che conosco, queste sono le nostre famiglie, questi sono i valori che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri, tutto il resto, il malaffare, la criminalità, non ci appartiene. Voglio – ha concluso il Preside – che da questa, come da tante altre iniziative, emerga la Calabria per quella che è: una terra di istruzione, di accoglienza, di gente per bene che lavora ogni giorno per garantire una speranza di futuro ai nostri giovani”, ha concluso il preside.