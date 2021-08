Soverato, in centinaia prendono parte ai funerali di Simona Cavallaro

Si è svolto questo pomeriggio il funerale di Simona Cavallaro, la giovane ventenne morta tragicamente lo scorso 26 agosto nella pineta di Satriano. Non solo amici e conoscenti: oltra ai familiari hanno partecipato in centinaia per dare l’ultimo saluto e portare conforto alla famiglia.

La cerimonia, svolta nel cortile dell’oratorio salesiano di Soverato, è stata svolta dal parroco Alfonso Napolitano. Lunghi applausi all’arrivo del feretro, da parte di una comunità ancora sconvolta per l’assurdo dramma.