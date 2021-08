Saline Joniche, ennesimo incidente sulla 106: nessuna vittima

Un nuovo, violento scontro tra due automobili è avvenuto poco fa lungo la Statale 106, nei pressi del comune di Saline Joniche, nel reggino. Due auto che viaggiavano in senso opposto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Fortunatamente non si registrano vittime né feriti gravi. Giunti sul posto i sanitari del 118 hanno accertato come i feriti non avessero riportato traumi o ferite, prestando il primo soccorso prima del trasferimento in ospedale per accertamenti. Intervenuta anche la Polizia Stradale al fine di ricostruire la dinamica dell’impatto.