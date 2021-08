Sbarchi a Roccella, Nesci (Fdi): “Attentiamo risposta a nostra denuncia”

“Occorre garantire diritti non solo ai migranti, per i quali è giusto sia assicurata assistenza, ma anche per il personale in divisa sempre più spesso sacrificato e martoriato da una pessima gestione della distribuzione degli sbarchi sulle coste calabresi”. Così l’esponente di Fratelli d’ Italia Denis Nesci, che commenta gli sbarchi sulle coste reggine degli ultimi giorni.

“Sono stati due addirittura gli sbarchi sulle coste reggine. A Roccella sono arrivati quasi 200 migranti, aumentando, di fatto, le criticità nella gestione e nel controllo di ordine pubblico e sicurezza” afferma Nesci, ricordando anche “interrogazione parlamentare della nostra deputata Wanda Ferro, con la quale si evidenziava un’assoluta inadeguatezza delle strutture di accoglienza, con conseguente eccessivo carico di lavoro per la carenza di personale impiegato” alla quale non è stata ancora data risposta.

“Sarebbe opportuno pertanto, creare una postazione in loco per lo screening da Covid-19 dei migranti, evitando così lungaggini e contraddizioni logistiche per le quali una volante debba spostarsi a Reggio Calabria per trasportare i test antigenici da far analizzare, e i cui risultati consegnati dall’amministrazione sanitaria pervengono a distanza di ore” conclude. “Il personale di Polizia, Carabinieri e Guarda di Finanza sono servitori e non servi dello Stato”.