Il movimento #inpiedipersiderno non parteciperà alle elezioni

“Ci siamo resi conto di essere un'esplosiva forza civile e sociale ma di non essere una forza politica, e proprio per questo vogliamo essere franchi”. Così il movimento politico #inpiedipersiderno, che ha annunciato di non partecipare alle prossime elezioni comunali.

“In questi mesi – continua il comunicato – ci siamo resi conto che quello che doveva unirci invece ci aveva diviso: tante cose non sono andate bene in questi mesi, non tutti i panni sono stati lavati in casa, così ci siamo resi conto che avevamo perso la nostra freschezza iniziale, la nostra spinta”. Da qui la decisione di fare un passo di lato, rinunciando così alla tornata elettorale.

“Questo non vuol dire che spariremo, anzi: la nostra intenzione è proprio quella di rilanciare” affermano. “Il programma che abbiamo scritto, le proposte che abbiamo fatto in questi mesi e che avevamo inserito nella nostra proposta elettorale saranno raccontate sui nostri canali, giorno dopo giorno, e saranno messe a disposizione della città di Siderno e dei candidati che vorranno raccoglierle e farle proprie”.

“Il nostro scopo è sempre stato uno e uno solo: lavorare non per noi, ma per la città di Siderno, e questo è l’unico modo che conosciamo per farlo. Unirsi e mettersi a disposizione per migliorare ciò che non va” concludono. “Per questo non spariremo, ma saremo più attivi che mai: noi siamo qui, insieme a tutti i cittadini della nostra splendida città, e continuiamo a restare #inpiedipersiderno”.