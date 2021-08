Nonostante la sorveglianza esce in moto con un altro pregiudicato: arrestato

Incurante della sorveglianza speciale a cui era sottoposto è uscito in moto con un altro pregiudicato ma è stato beccato ed è finito in arresto. Protagonista della vicenda un 58enne ,C.V.I. sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Rende, che ieri è stato notato su Corso Telesio, a Cosenza, dagli agenti della Questura Locale. Sottoposto a controllo, l’uomo è stato sorpreso anche in possesso di un modico quantitativo di hashish e di uno sfollagente. Inevitabile l’arresto per il 58enne che, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari. Denunciato, invece, l’atro soggetto pregiudicato alla guida della moto.