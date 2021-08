Frascineto: finanziati 250 mila euro per l’adeguamento del sistema fognario

Il Comune di Frascineto è destinatario di un finanziamento di 250 mila euro, concesso dall’assessorato all’ambiente della Regione Calabria. A renderlo noto è Sindaco Angelo Catapano che precisa: “Fondi che serviranno, all’adeguamento del sistema fognario cittadino con la realizzazione di collegamenti agli impianti di depurazione esistenti in località “Fontana Botte e San Leonardo”, a seguito di uno specifico progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale”.

La Regione ha inserito il Comune di Frascineto in un Piano strategico per il rifacimento delle reti fognarie e per il miglioramento degli impianti di depurazione.

“Il progetto in questione – spiega il sindaco -, riguarda la realizzazione di 3 nuovi tratti di fognatura per servire zone al momento non coperte dal relativo servizio: collettamento ramo fognario c/da Fontana Botte; collettamento ramo fognario c/da Zona Industriale e collettamento ramo fognario in c/da San Pietro.”

“Questo intervento – evidenzia il primo cittadino –. consentirà l’adeguamento dell’impianto di depurazione con sistemi all’avanguardia che permetteranno di superare alcune criticità in vitali contrade del nostro comune. Un risultato che premia il rilevante lavoro di programmazione dell’amministrazione comunale”. “Esprimo grande soddisfazione – ha concluso Catapano– e ringrazio gli uffici del comune, il Dipartimento Ambiente e la Giunta Regionale. Di certo, il lavoro non si ferma qui e continuerà per dare sempre più ai cittadini servizi moderni, qualificati ed efficienti. La programmazione rappresenta la linea attraverso la quale si ritiene possibile e in tempi brevi superare alcune problematiche.”