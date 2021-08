Mesoraca. Senza lavoro si dà alla coltivazione di marijuana: 24enne finisce in carcere

Era senza lavoro e forse avrà pensato di guadagnarsi del denaro in modo “facile” coltivando marijuana il 24enne di Mesoraca, F.G., arrestato ieri dal Norm della Compagnia di Petilia Policastro e della Stazione Carabinieri di Mesoraca.

Durante una perlustrazione nelle campagne, i militari hanno sorpreso il giovane mentre curava una piccola piantagione composta da 11 piante dell’altezza di circa un metro, che lo stesso aveva realizzato all’interno di un terreno agricolo di sua proprietà, nel comune di Petronà.

In un magazzino situato nello stesso terreno, i carabinieri hanno trovato altre 50 piante di marijuana in essiccazione, 900 grammi di marijuana contenuti in un involucro e pronti per essere immessi sul mercato, due bilance di precisione, una falce utilizzata per l’estirpazione delle piante e sostanza fertilizzante.

Al termine delle formalità di rito e del sequestro di tutto il materiale e della sostanza stupefacente rinvenuta, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, il 24enne è tato ristretto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, in attesa dell’udienza di convalida.