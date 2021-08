Tentano furto in chiesa e danneggiano la statua di Santa Rita: arrestati due ragazzi

Profanata la scorsa notte la chiesa di Maria Santissima delle Grazie, in Via Nazionale dello scalo di Corigliano. A compiere la triste azione sono stati due giovani del posto, rispettivamente di 18 e 19 anni, che però non sono riusciti a farla franca e sono finiti ai domiciliari.

I FATTI

Aiutati dall’oscurità della notte, i due avrebbero forzato delle finestre per guadagnarsi il varco nel luogo sacro. Raggiunta la sacrestia, dopo aver messo tutto a soqquadro e danneggiato seriamente la statua di Santa Rita, l’intento sarebbe stato quello di scassinare una lampada votiva per rubare le offerte.

Ma proprio in quel frangente di tempo sono arrivati i Carabinieri, allertati da una segnalazione. Inutile il tentativo di fuga per i ladruncoli, che sono stati prontamente bloccati dai militari.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, i giovani sono stati dichiarati in arresto con l’accusa di furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e ristretti presso le rispettive abitazioni, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo presso le aule del Tribunale della città del Pollino.