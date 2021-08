Regionali. Oliverio invita Bruni e De Magistris a mollare: “troviamo un nome per unità della sinistra”

Mario Oliverio

Un passo indietro a Bruni e de Magistris al fine di “trovare nome per l’unità di tutta la sinistra”. È questo quanto chiede l’ex presidente di Regione Mario Oliverio ai due candidati alla presidenza a poco più di un mese dal voto.

Oliverio, che ha deciso di mettersi nuovamente in gioco come “indipendente”, non demorde e si dice disposto a fare un passo in dietro a condizione che lo facciano anche gli altri due candidati.

Per rivolgersi pubblicamente alla Bruni e a De Magistris, l’ex governatore ha deciso di usare i social ed ha lanciato il suo appello in un post su Facebook dove ha scritto: “Anche se mancano pochi giorni alla presentazione delle liste sento di dover insistere rivolgendo un appello perché si compia ogni sforzo per trovare l’unità di tutta la sinistra e delle forze progressiste intorno ad una candidatura sulla quale possa convergere l’intero arco delle forze del centrosinistra”.

Oliverio, che ritiene un dovere politico “evitare alla Calabria ed ai calabresi una proroga del rovinoso governo di centrodestra”, nel suo post ha parlato anche di statistiche e sondaggi che “evidenziano un centrodestra largamente sotto al 50%, favorito solo da un centrosinistra frammentato”.

Proprio per questo, l’ex presidente della Regione non molla è chiosa: “Non mi rassegno all’idea di una sconfitta del centrosinistra”.