Serie B. Reggina-Ternana 3-2: gol e spettacolo per la prima vittoria amaranto

La Reggina centra il primo successo in campionato alla seconda giornata, battendo 3-2 un'ottima Ternana e conquistando meritatamente tre punti in una partita dalle mille emozioni e con ben tre espulsioni. Aglietti ripropone il 4-4-2 con Galabinov e Ménez in attacco, mentre Lucarelli schiera i suoi con il 4-2-3-1, Donnarumma unica punta.

di G.S.M.

Il primo tempo si apre con la Ternana in attacco e Micai costretto all'intervento già al 3', quando blocca una conclusione ravvicinata di Falletti. Al 4' un probabile intervento da rigore su Rivas viene cancellato dalla VAR, che segnala un precedente fuorigioco dello stesso Rivas. La partita è vivace da entrambe le parti, Rivas è il più pericoloso nelle file amaranto. Al 20' la Reggina ha una doppia occasione per passare in vantaggio: Di Chiara mette in mezzo un pallone che viene lisciato da Sorensen e raccolto da Ménez, ma la conclusione del francese viene respinta da Boben, sulla ribattuta Rivas tenta una rovesciata ma Iannarilli sventa il pericolo. Al 24' la Ternana resta in 10, espulso Agazzi per doppia ammonizione. La Reggina cerca di sfruttare la superiorità numerica e al 38' Ricci calcia da buona posizione, ma la difesa rossoverde riesce a reggere. Al 41' l'azione che sblocca il risultato: contropiede della Ternana, Donnarumma riesce a servire Falletti che si presenta solo davanti a Micai e lo batte con un preciso diagonale, segnando il gol dello 0-1. Il primo tempo si chiude così con la Reggina in vantaggio di un uomo, ma in svantaggio di un gol.

Il secondo tempo si apre con un cambio nella Ternana, Defendi prende il posto di Ghiringhelli. Al 49' la Reggina trova il pareggio con un ottimo colpo di testa di Ménez che raccoglie una respinta di Iannarilli su un precedente tiro di Rivas. Primo gol in campionato per il fantasista francese, che segna anche il primo gol della Reggina in questa stagione. Il pareggio dà forza agli amaranto, che cercano di ribaltare il risultato a proprio favore. Al 57' si ristabilisce la parità numerica, Ménez perde palla e commette fallo su Proietti che stava ripartendo, secondo giallo per il francese che deve quindi abbandonare il campo. Lucarelli manda in campo Mazzocchi al posto di Falletti, per aumentare il peso in attacco. Al 63' la Reggina ottiene un calcio di rigore, assegnato dopo l'intervento della VAR: l'azione nasce da un cross di Di Chiara dalla sinistra, colpo di testa di Galabinov che colpisce la traversa, sulla ribattuta Iannarilli abbatte Rivas. L'arbitro Di Martino, dopo la consultazione della VAR, assegna il calcio di rigore, battuto con grande freddezza da Galabinov, che spiazza il portiere avversario e porta in vantaggio gli amaranto. Cinque minuti dopo, la Reggina trova addirittura il terzo gol, sugli sviluppi di un corner Cionek colpisce di testa, grande parata di Iannarilli che però non può nulla sulla deviazione di testa, da due passi, di Rivas. Girandola di cambi, la Ternana sostituisce Donnarumma e Furlan con Pettinari e Paghera, mentre la Reggina inserisce Montalto e Laribi al posto dei due marcatori Galabinov e Rivas. La Ternana riapre la partita al 78' quando Mazzocchi raccoglie un cross di Defendi e batte Micai con una splendida rovesciata. I rossoverdi prendono coraggio e cercano di attaccare la Reggina per raggiungere il pareggio, ma al 91' la Reggina potrebbe chiudere la partita con Laribi che, lanciato da Bellomo in contropiede, si presenta solo davanti al portiere avversario ma spara clamorosamente alto, forse tradito da un rimbalzo del pallone. Al 93' la Ternana resta addirittura in 9, espulso Proietti per una manata rifilata a Montalto. Non è ancora finita, la Ternana al 95' ha l'occasione per pareggiare la partita, ma Pettinari incredibilmente manda alto sopra la traversa da un metro. La Reggina può quindi tirare un sospiro di sollievo e godersi i tre punti, risultato sofferto ma meritato.

Il tecnico della Reggina Alfredo Aglietti può essere soddisfatto della prestazione della sua squadra e in conferenza stampa post-gara ha commentato la partita: "Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol dopo l'inferiorità numerica, abbiamo preso quella ripartenza e siamo andati sotto, con la bravura degli attaccanti della Ternana. Mi è piaciuta la lucidità della squadra, la reazione dopo lo svantaggio. Siamo stati bravi a sfruttare i cross, ma abbaimo sofferto sino alla fine e per poco non ci beffavano. Ma la serie B di quest'anno sarà così, tiratissima: è una vittoria importante per lavorare con serenità durante la sosta. Ménez si è messo a piena disposizione della squadra, lui per noi è un calciatore estremamente importante. Stasera l'aspetto tattico mi ha "suggerito" di metterlo subito in campo, poi quando stavo per cambiarlo è arrivato il rosso: peccato però non averlo per Crotone. Siamo arrivati molte volte alla conclusione, il loro portiere è stato il migliore in campo. Va detto che il terreno i gioco è imbarazzante, mi auguro si possa fare qualcosa per sistemarlo, la manovra offensiva ha fatto il suo."

Tabellino:

REGGINA-TERNANA 3-2 (41' Falletti, 49' Menez, 63' Galabinov (rig.), 68' Rivas, 78' Mazzocchi)

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci (60' Bellomo), Hetemaj (60' Hetemaj), Crisetig (92' Situm), Rivas (72' Laribi); Ménez, Galabinov (72' Montalto). a disposizione: Turati, Adjapong, Liotti, Loiacono, Regini, Bianchi, Gavioli, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (45' Defendi), Sorensen, Boben, Salzano; Proietti, Agazzi; Peralta (26' Palumbo), Falletti (61' Mazzocchi), Furlan (69' Paghera); Donnarumma (69' Pettinari). a disposizione: Vitali, Casadei, Celli, Capone, Russo,Nesta, Martella. Allenatore: Lucarelli

Ammoniti: Hetemaj, Crisetig, Stavropoulos (R)

Espulsi: al 24' Agazzi (T) per doppia ammonizione, al 59' Menez (R) per doppia ammonizione, al 93' Proietti per gesto violento