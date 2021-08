Rave party interrompe la quiete di Serra San Bruno: oltre 200 i partecipanti, blitz delle forze dell’ordine

La quiete dei boschi di Serra San Bruno è stata oggi interrotta da un rave party non autorizzato. Probabilmente radunati dea una “catena” partita sul web, già dalla serata di ieri era giunti nell’area pic-nic di località “Lu Bellu” diversi camper e persone in auto che si sono accampati la scorsa notte in tenda. Stamani è arrivata un’altra carovana di gente e da lì è partita la festa con la musica ad alto volume che, diffusasi nella tranquilla zona, ha attirato l’attenzione dei residenti che hanno provveduto ad allertare le forze dell’ordine.

Quando è scattato il blitz, a cui hanno preso parte Carabinieri, Polizia e agenti di Polizia Municipale, sul posto erano presenti oltre duecento persone, molte delle quali provenienti da fuori regione.

Tanti dei partecipanti si sono messi in fuga, anche tra i boschi, e per questo non tutti sono stati identificati. Nel corso dell’irruzione non sarebbero stati rinvenuti stupefacenti ma, prontamente, è stato avviato in Prefettura un vertice con le autorità locali e si prosegue con mirati accertamenti.