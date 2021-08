Sold out al Chiappetta Fest Village per il Vasco Real Tribute

Ancora una bella serata. «Siamo solo noi», anzi no. C'erano tanti amici, sabato sera al Chiappetta Fest Village l’evento organizzato da Wisea Eventi in collaborazione col Gruppo Chiappetta. Ad esibirsi, è stato Franco Sposato, con il suo tributo a Vasco Rossi che, in quasi due ore di concerto, ha sciorinato i pezzi più famosi della discografia della rock star emiliana. Da “Una splendida giornata” a “Vita Spericolata”, da “Rewind” ad “Albachiara”.

Ieri sera ha fatto cantare, sulle note del grande Vasco, tanti giovani creando le stesse sonorità di "Blasco" e non ha smesso di dare emozioni con un repertorio vastissimo e live. È andato oltre la grande esecuzione musicale, trasformandosi in un travolgente show, curato nei minimi dettagli: bello da ascoltare e bello da vedere. Una serata esagerata? Forse no. Certo una buona occasione per ritrovarsi insieme a mangiare un buon panino e bere della birra!

Ma ciò che queste sere dimostrano vista anche la massiccia presenza di famiglie con bambini al seguito, è sicuramente il fatto che il Chiappetta Fest Village è un'ottima risposta alla ricerca di spazi di incontro e convivialità che i rendesi, e non solo, cercano in queste sere d'estate cittadine. Tribute band che rendono omaggio alla musica del cuore, della passione, dell'impegno. E cuore, passione e impegno i visitatori del Chiappetta Fest Village li ritroveranno anche nei piatti da gustare.

Stasera ancora buon cibo, birre e tanta musica. Sul palco "Capo Fortuna Band", la tribute band di Rino Gaetano. Buon divertimento!

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

29 Agosto / Rino Gaetano Tribute Band | Capo Fortuna Band

30 Agosto / Mosaiko & Banda Passante

31 Agosto / Zabatta Staila

1 Settembre / Mimmo Palermo & Giancarlo Pagano

2 Settembre / Nostres live band

3 Settembre / Discopatici

4 Settembre / Klab Live Band

5 Settembre / Queen Forever | Queen Tribute

Le serate avranno inizio alle ore 20.00, saranno ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme vigenti anti Covid-19. Dalle 21,30 l’ingresso sarà con consumazione obbligatoria