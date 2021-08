Lega Giovani: bandiere a mezz’asta in memoria di Simona Cavallaro

“Una tragica storia che non avremmo mai voluto sentire e raccontare, purtroppo una giovanissima ragazza è stata vittima di un attacco da parte di un branco di cani che vagava nei boschi delle serre catanzaresi. Un vuoto che sicuramente sarà incolmabile per la famiglia della giovanissima ma che deve far riflettere tanto le parti istituzionali a tutti i livelli nazionali.” È quanto affermano in una nota congiunta Antonio Macrì, Referente enti locali Lega Calabria, e Riccardo Montanaro, responsabile comunicazione Lega Giovani Calabria, che aggiungono: “Bisogna predisporre operazioni di controllo del randagismo, e regolamentare l'utilizzo dei cani pastori da parte degli allevatori, ma sopratutto bisogna evitare che si ripetano vicende del genere!”

Per ricordare la povera Simona Cavallaro, Macrì e Montanaro invitano tutti i sindaci dei comuni Calabresi, e tutti gli enti superiori, ad esporre le bandiere a mezz'asta nella giornata di domani in segno di lutto.