Covid in Calabria: sono 240 i nuovi positivi ma con meno tamponi. Nessun decesso

La Calabria oggi non conta nuove vittime ma sono 240 i nuovi positivi al coronavirus. Così dopo i 358 positivi di ieri (QUI), oggi la curva cala leggermente ma c’è da precisare che anche i tamponi sono stati di meno: 2.823 i test effettuati.

È ancora la provincia Reggio Calabria a registrare più casi, con i suoi 166 nuovi positivi, segue Cosenza (+55), Vibo Valentia (+ 20). Nessun nuovo caso è stato invece registrato a Catanzaro e Crotone. Nemmeno da altra regione o stato estero sono stati segnalati positivi.

Così da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 77.324, mentre il totale dei decessi è 1.309. I guariti di oggi sono 46, mentre in totale sono 71.064. Gli attuali positivi sono in tutto 4.951 (+194).

Purtroppo continuano ad aumentare i ricoveri nei reparti ordinari dove, al momento si trovano 153 persone (+3). A Reggio sono state ricoverate 4 persone, a Catanzaro 4. Sono due i dimessi invece a Cosenza e uno a Vibo. In terapia intensiva invece sono ricoverati 16 pazienti (+1), di cui due nuovi ingrassi a Catanzaro e un dimesso a Crotone. In isolamento domiciliare si trovano 4.782 (+190) persone.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove il totale dei casi è 26.753, oggi i nuovi positivi sono 166. Attualmente i casi attivi sono 2.415, di cui 65 ricoveri in reparto; 6 in terapia intensiva; 2.344 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 24.338: 23.984 guariti, 354 deceduti. L' Asp di Reggio Calabria comunica 167 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 55, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 25.186. Attualmente i casi attivi sono 1.198, di cui 42 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.151 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 23.988: 23.383 guariti, 605 deceduti. L’Asp di Cosenza comunica 58 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 54 unità e non di 58 in quanto 4 pazienti, di cui 3 residenti in regione e 1 residente fuori regione, sono stati trasferiti all’A.O.U. Mater Domini.

Nel Catanzarese il computo totale dei casi ha raggiunto quota 10.939, mentre oggi non ci sono positivi. Attualmente i casi attivi sono 282, di cui 24 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 253 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10.657: 10.510 guariti, 147 deceduti. L' Asp di Catanzaro comunica zero nuovi positivi e due ingressi in T.I. dell'AOU Materdomini.

Nel Crotonese, dove oggi non ci sono nuovi positivi, si sono ammalati in tutto 7.376 persone. Attualmente i casi attivi sono 390, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 380 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.986: 6.883 guariti, 103 deceduti. L’Asp di Crotone comunica nessun soggetto positivo; un ospedalizzato viene sottratto perché trasferito e ricoverato presso AOU mater domini in rianimazione e preso in carico da ASP di Catanzaro.

Nel Vibonese i casi di oggi sono 20, mentre il totale è di 6.093 persone. Attualmente i casi attivi sono 345, di cui 9 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 336 in isolamento domiciliare (+33). I casi chiusi sono 5.748 (5.654 guariti, 94 deceduti. L' Asp di Vibo Valentia comunica un ricoverato in M. I. residente nella Provincia di Reggio Calabria.

(Ultimo aggiornamento alle 16.34)