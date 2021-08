Capo Vaticano, si tuffa con il mare agitato e viene salvato da due bagnini

Un normale sabato di fine estate si stava trasformando in una tragedia a Capo Vaticano. Un uomo, ospite di un villaggio turistico in località Torre Marino, si è infatti buttato in acqua ma, a causa della forte corrente, è stato trascinato al largo.

Sul posto due bagnini di un villaggio limitrofo che, dopo aver notato l’uomo in difficoltà, sono intervenuti. Hanno raggiunto l’uomo che si trovava a più di 200 metri dalla battigia, e lo hanno riportato a riva.