Serie B. Reggina-Ternana: gli amaranto a caccia della prima vittoria in campionato

Dopo il pareggio all’esordio in campionato contro il Monza, la Reggina affronterà domani sera, nuovamente al “Granillo”, la Ternana di Cristiano Lucarelli , reduce dalla sconfitta interna contro il Brescia. Gli amaranto cercheranno anche stavolta di sfruttare il “fattore campo” per ottenere la prima vittoria in campionato.





di G.S.M.

Continuano i lavori al manto erboso del "Granillo", che dovrebbe presentarsi in condizioni migliori rispetto a sette giorni fa. Mister Aglietti avrà tutta la rosa a disposizione, ad eccezione del solo Denis, che non è riuscito a recuperare da un infortunio al ginocchio. Probabile esordio dal primo minuto per il bulgaro Galabinov, al posto di Montalto, mentre dovrebbe essere confermato il resto della formazione che ha affrontato il Monza. Tra gli umbri, Lucarelli confermerà il 4-2-3-1 dell'esordio, mancheranno certamente Diakitè e Capanni, mentre sarà valutato l’impiego dell’ultimo arrivato Martella.

Alfredo Aglietti ha fatto il punto della situazione in casa amaranto, analizzando la prestazione dei suoi uomini nell’ultima partita e presentando la sfida di domani. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Il volume dei cross è stato notevole, per come sviluppiamo il gioco non voglio avere diverse soluzioni. Avere gli esterni a piede invertito vuol dire avere più alternative, i cross li fanno i terzini. Qualche volta giocheranno con il loro piede. Domenica ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta, ma è normale perché siamo una squadra con tante novità, giochiamo diversamente rispetto alla scorsa stagione.”

Aglietti ha parlato anche della rosa amaranto: "Ho tutta la rosa a disposizione, tranne Denis che sta proseguendo la sua riabilitazione. Gente come Adjapong o Regini è in ritardo di condizione, il primo ha avuto un infortunio e il secondo viene da poche partite negli ultimi anni. In ogni ruolo abbiamo grande disponibilità a far ruotare tutti quanti, quindi non ha senso rischiare ma utilizzare chi è in ritardo quando ha recuperato la condizione. Con l'abbassamento delle temperature la condizione migliorerà, il caldo è penalizzante per tutti".

A proposito della partita di domani: "Si gioca la sera, con meno caldo e potrebbe favorirci. Contro il Monza c'era caldo asfissiante e si è giocato comunque a buoni ritmi. Domani potremmo partire forte e gestire poi i momenti della partita. I nuovi? Qualcuno deve crescere di condizione, gli allenamenti sono importanti ma serve anche la partita. Vedremo se è il caso di inserire qualcuno dei nuovi arrivati. Gente come Adjapong o Regini è in ritardo di condizione, il primo ha avuto un infortunio e il secondo viene da poche partite negli ultimi anni. In ogni ruolo abbiamo grande disponibilità a far ruotare tutti quanti, quindi non ha senso rischiare ma utilizzare chi è in ritardo quando ha recuperato la condizione".

Questo il pensiero di Aglietti sulla squadra avversaria: "Contro il Brescia hanno avuto occasioni per passare in vantaggio, a dimostrazione che è un campionato che vive sul filo dell'equilibrio. La mentalità che costruisci con il tempo e le vittorie è qualcosa che resta. Noi dobbiamo avere la medesima mentalità, quella di voler fare la partita, senza però attaccare all'arma bianca. Hanno calciatori veloci che possono ribaltare l'azione, dobbiamo essere intelligenti a leggere la partita".

In chiusura, Aglietti ha commentato alcuni aspetti tattici: "Il 4-2-3-1 è una soluzione che proviamo, che valutiamo. Contro il Monza ho aspettato per Menez perché c’è stato un momento in cui eravamo in difficoltà, ma poi ho provato a vincerla. Potremmo ripartire dal 4-4-2 o anche dare più spazio ad altro. Il calcio non è fatto solo di corsa ma anche di tecnica. Si deve sbagliare poco e cercare di palleggiare, avere pazienza. Maggiore qualità significa un po’ di corsa in meno. Abbiamo margini di miglioramento, sono ottimista, chiaramente dobbiamo cercare di vincere qualche partita".

I CONVOCATI AMARANTO

Portieri: Lofaro, Micai, Turati; Difensori: Adjapong, Cionek, Di Chiara, Franco, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos; Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas, Situm; Attaccanti: Bellomo, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

ARBITRI

Arbitro dell'incontro Antonio Di Martino, della sezione arbitrale di Teramo, coadiuvato dai guardalinee Peretti e Mastrodonato. Quarto ufficiale Pascarella, in sala VAR Di Paolo e Capaldo.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita verrà trasmessa in diretta streaming sui canali DAZN e sul canale 252 di Sky Sport, calcio d'inizio alle 20.30.