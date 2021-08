Covid in Calabria, in 24 ore 358 nuovi casi e 4 decessi. Ancora ricoveri

Rimane ancora sopra soglia 300 la curva dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 358, scoperti dai 3.529 test effettuati e processati. Ancora un aumento, dunque, rispetto a ieri quando i casi sono stati 313. (LEGGI)

E purtroppo nella casella dei decessi si aggiungono altri 4 morti, due nel Reggino e uno nel Cosentino e nel Crotonese. Così da inizio pandemia i decessi hanno raggiunto quota 1.309, mentre i casi totali di Covid-19 sono 77.084.

È sempre la provincia di Reggio Calabria a registrare più positivi con i suoi 132 casi, seguono Cosenza (+127), Catanzaro (+37), Crotone (+26), Vibo Valentia (+18). Mentre nella fascia dei residenti in altre regioni o stati i positivi di oggi sono 18.

I guariti delle ultime 24 ore sono 111 e 71.018 il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 4.757 (+243).

Aumenta ancora la pressione sulle strutture sanitarie, dato che nei reparti ordinari nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati sette nuovi pazienti (5 a Cosenza, 4 a Catanzaro; 3 le dimissioni nel Reggino) e uno in terapia intensiva nel Crotonese. Attualmente nei reparti Covid si trovano 150 persone, in terapia intensiva 15. In isolamento domiciliare si trovano 4.592 persone (+235).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino da febbraio si sono ammalati in 26.587, mentre nelle ultime 24 ore 132 persone. Attualmente i casi attivi sono 2.249, di cui 61 ricoveri in reparto (-3); 6 in terapia intensiva; 2.182 in isolamento domiciliare (+87). I casi chiusi sono 24.338, di cui 23.984 guariti (+46); 354 deceduti (+2).

Nel Cosentino i casi totali sono stati 25.131, mentre quelli delle ultime 24 ore sono 127. Attualmente i casi attivi sono 1.145, di cui 44 ricoveri in reparto (+5); 5 in terapia intensiva; 1.096 in isolamento domiciliare (+108). I casi chiusi sono 23.986, di cui 23.381 guariti (+13); 605 deceduti (+1). L' Asp di Cosenza comunica 130 nuovi positivi di cui 3 residenti fuori regione.

Nel Catanzarese, dove il totale dei malati ha raggiunto quota 10.939, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 37. Attualmente i casi attivi sono 303, di cui 20 ricoveri in reparto (+4); 3 in terapia intensiva; 280 in isolamento domiciliare (+26). I casi chiusi sono 10.636, di cui 10.489 guariti (+7); 147 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 38 nuovi positivi di cui 1 residente fuori regione, un nuovo ingresso in terapia intensiva al Mater Domini appartenente all'Asp di Crotone che è stato caricato dalla stessa Asp.

Nel Crotonese i casi di oggi sono 26, mentre il totale è: 7.377. Attualmente i casi attivi sono 405, di cui 10 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 394 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.972, di cui 6.869 guariti; 103 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 39 nuovi positivi di cui 13 migranti, un decesso del 23 agosto in una rsa, e un nuovo ricovero trasferito in rianimazione al Mater domini di Germaneto.

Nel Vibonese, nelle ultime 24 ore si sono ammalati in 18, ma da febbraio il totale è: 6.073. Attualmente i casi attivi sono 33, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 323 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5.740, di cui 5.646 guariti; 94 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato i casi di oggi sono 18, per un totale di 977. I casi positivi sono 322, di cui 5 ricoverati nei reparti ordinati (+1); nessuno in terapia intensiva; 317 in isolamento domiciliare (-13). I guariti sono 649 (+30); i deceduti 6.