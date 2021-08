Regionali. Toti fa tappa a Serra San Bruno: “pronti a metterci la faccia”

Il cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti, impegnato in due giorni di tour in Calabria per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto a presidente della Regione, ha incontrato a Serra San Bruno i militanti del territorio, i giovani e i candidati di Coraggio Italia.

“È bello vedere tante persone pronte a mettersi in gioco e a lavorare per questo territorio. Concretezza, idee e voglia di ripartire: Coraggio Italia c’è, insieme a uomini, donne e tanti giovani che sono pronti a rimboccarsi le maniche e a metterci la faccia per far ripartire la Calabria”, ha dichiarato Toti.

Presenti, tra gli altri, candidati dell’Area Centro, diversi esponenti politici (locali e non), l’onorevole Franco Bevilacqua, il dirigente nazionale di "Coraggio Italia" Pino Bicchielli, l’ex commissario del Parco delle Serre Pino Pellegrino, il consigliere provinciale Carmine Mangiardi, l’ex sindaco di Nardodipace Romano Loielo.

Presente anche il movimento “Per Serra insieme” rappresentato da Biagio Figliucci, Vito Regio e Cosimo Polito.