L’ennesimo tragico incidente in agricoltura si è consumato nel pomeriggio di ieri a San Martino di Finita, nel Cosentino. A perdere la vita è stato un uomo del posto che stava effettuando dei lavori in un terreno di sua proprietà. L’uomo si trovava alla guida di un trattore che, finito in una scarpata, si è ribaltato. Il malcapitato, sbalzato dal mezzo, è morto sul colpo.

(Foto d'archivio)