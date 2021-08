Doppia tappa del Peperoncino Jazz su Ionio e Tirreno

Doppia tappa per il Peperoncino Jazz. Il festival sarà ospitato sullo Ionio e sul Tirreno con due concerti. Da un lato, sulla costa occidentale della Calabria, per la seconda serata all’insegna di “Un tuffo nel Blues”, evento nato lo scorso anno per ricordare attraverso le note musicali e la bellezza (due cose che gli stavano molto a cuore!) una persona molto speciale quale è stata Claudio Tommasini (storico padrone di casa di uno dei locali più esclusivi della costa: il Clubbino), il PJF propone un super concerto patrocinato dal Consolato Generale degli Stati Uniti d’America.

Sul palco, nella meravigliosa cornice scenografica del Belvedere della Villa Comunale di San Nicola Arcella, la splendida Lauren Henderson, cantante e compositrice americana di grandissimo talento, recentemente apparsa sul Financial Times (rompendo la Jazz Charts Top 5 e la Year End Jazz Week Top 50).

Accanto a Henderson, sul palco saliranno l’ottimo chitarrista Massimo Barrella (già applaudito al fianco di Randy Brecker, Giovanni Amato, Jerry Popolo, Deidda brothers e tanti altri), il portentoso organista Antonio Caps (allievo del leggendario Joey De Francesco e considerato uno dei più versatili e virtuosi hammondisti d’Europa, ha collaborato con grandi nomi internazionali come Joe Magnarelli, Jerry Weldon, Greg Hutchinson) e il batterista Elio Coppola (talentuoso batterista partenopeo che, nonostante la giovane età, si sta facendo prepotentemente strada nel panorama italiano ed internazionale - come dimostrano le prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Benny Golson, Joey De Francesco, Peter Bernstein, David Kikoski, Dado Moroni, Ronnie Cuber, Tullio De Piscopo, George Cables, nonché direttore artistico di Jazz in Capri).

Praticamente in contemporanea al concerto tirrenico, realizzato in joint-venture con “Un tuffo nel Blues” (evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale capeggiata dalla sindaca Barbara Mele e realizzato in collaborazione con la Pro Loco cittadina presieduta da Cristina Avallone grazie al grande lavoro organizzativo svolto da Paolo Laino), sul versante ionico le piccanti note del PJF si diffonderanno al Frida Beach di Schiavonea (nel territorio di Corigliano Rossano), per il forte volere del proprietario Francesco Aversente e del direttore artistico dell’esclusivo ed elegante locale Walter Giorno.

Qui, sempre alle 22, sarà di scena il nuovissimo Organ Trio del talentuoso chitarrista calabrese Roy Panebianco (vincitore di numerosi premi e riconoscimenti in giro per l’Italia e protagonista di numerose collaborazioni di rilievo – tra cui quelle con Gegè Telesforo, Daniele Scannapieco, Max Ionata, Gianluca Renzi, Luca Aquino, Marcello Surace, Antonio Onorato, Andrea Marcelli, Crystal White, Jenny B. e Linda Valori - ed ha all’attivo un disco da leader, “Soulside”, registrato per la Picanto Records, che ha ricevuto grandi consensi da parte della critica e gli apprezzamenti del pubblico), che oltre al fenomenale organista Leo Corradi (vincitore del Jazzit Award come “miglior Organista” italiano nel 2010, vanta collaborazioni con stelle del jazz quali Kurt Rosenwinkel, George Garzone, Francisco Mela, Antonio Sanchez, Bobby Watson, Jesse Davis, Greg Hutchinson), vedrà la partecipazione, in qualità di Special Guest, di un vero e proprio gigante del latin jazz: Horacio “el negro” Hernandez.

Dopo questa intensa serata che unirà idealmente nel segno della musica jazz i due mari calabresi, il festival organizzato dall’associazione Picanto e diretto artisticamente da Sergio Gimigliano e John Patitucci, dal 30 agosto al 5 settembre vivrà una intensissima settimana nella cittadina calabrese che grazie ad una bella intuizione di Sergio Gimigliano (che ha evidenziato il gran numero e la grande qualità degli eventi culturali ospitati nell’arco dell’anno sul suo territorio comunale), accolta di buon grado dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mimmo Lo Polito (che ha creato un assessorato ad hoc, affidato al consigliere Ernesto Bello), è stata istituzionalmente brandizzata come “Castrovillari Città Festival”.

Qui, nel magico scenario del Castello Aragonese in chiusura di questa appassionante XX edizione, il PJF - evento presentato a valere sull’avviso pubblico relativo ai Grandi Eventi Internazionali della Regione Calabria, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura. L’evento si concluderà, dunque, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino con una intensa full immersion realizzata in joint-venture con il JOY Festival (evento multidisciplinare diretto artisticamente da Maddalena Panebianco), di cui saranno protagonisti Gegè Telesforo e Dario Deidda, Giorgio Conte, Joyce Yuille, Dario Brunori e Gino Castaldo (che, ospiti del trio Calabrese/Moraca/De Luca, proporranno un inedito Omaggio a Lucio Dalla) e l’incendiario chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns.