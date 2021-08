San Pietro di Caridà, scovate e sequestrate 130 piantine di marijuana

Erano alte circa 20 centimetri le 130 piante di marijuana trovate in località Prateria, contrada Melocutugno di San Pietro di Caridà, dai carabinieri di Gioia Tauro insieme ai colleghi dello Eliportato Cacciatori “Calabria” e dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia.

La coltivazione - che si trovava in un’area boschiva scoscesa, impervia e difficile da raggiungere e veniva irrigata attraverso tubi in plastica nascosti nel terreno – è stata distrutta sul posto non prima di aver prelevato dei campioni da inviare al Ris di Messina per le analisi tossicologiche.

Con quest’ultimo sequestri sale così a più di 6mila il numero delle piante di canapa indica scovate e distrutte da inizio estate, nel complesso, nel comprensorio di Gioia Tauro, Palmi e Taurianova. Tre, in totale, le persone arrestate finora.