Agguato a Corigliano, colpito uomo a bordo di uno scooter

Ancora un agguato e di nuovo nel cosentino. Questa mattina un uomo è stato attinto da colpi di arma da fuoco mentre era sullo scooter, in via nazionale, a Corigliano Rossano.

Subito soccorso, è stato portato nell’ospedale cittadino ma poi trasferito in quello di Cosenza per essere sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile.

La vittima, Pasquale Semeraro, 34enne barista in una stazione di servizio, non sarebbe in pericolo di vita, dato che la pallottola, e secondo quanto appreso, si sarebbe conficcata tra il torace e il polmone senza colpire organi vitali.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’uomo sia stato raggiunto dai colpi esplosi da un’auto in transito.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che hanno sequestrato il mezzo sul quale viaggiava il 34enne e le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona.