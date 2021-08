Covid in Calabria, ancora 313 casi. In 24 ore ricoverati 10 pazienti

Ricoveri in aumento e nessun decesso. E 313 nuovi positivi nel bollettino di oggi, venerdì 27 agosto. In Calabria la curva dei contagi non accenna a frenare, così come la pressione sulle strutture sanitarie. Così a fronte di 3.582 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore i casi sono aumentati rispetto ai 280 positivi si ieri. (QUI)



Oggi è Reggio Calabria la provincia che registra più casi con i suoi 137 nuovi positivi, seguono Cosenza (+104), Crotone (+34), Vibo Valentia (+21), Catanzaro (+13). Mentre i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato sono 4.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 76.726, mentre i decessi sono stati 1.305. I guariti di oggi sono 215 a fronte di 70.907 persone uscite dall’incubo del Covid. Gli attuali positivi sono in tutto 4.514 (+98).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+10), e in particolare nel Reggino dove sono state ricoverate 6 persone; tre nel Cosentino e due nel catanzarese. Dimessa una persona proveniente da altra regione. In totale i ricoverati sono 143. In terapia intensiva si trovano 14 pazienti (+1). In isolamento domiciliare ci sono invece 4.357 persone (+87).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 26.455 persone, i casi di oggi sono 137. Attualmente i positivi sono 2.156, di cui 64 ricoveri in reparto (+6); 6 in terapia intensiva, 2.095 in isolamento domiciliare (+47). I casi chiusi sono 24.290, di cui 23.938 guariti (+84); 352 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 104, ma il computo è: 25.004. Attualmente i casi attivi sono 1.032, di cui 39 ricoveri in reparto (+3); 5 in terapia intensiva (+1); 988 in isolamento domiciliare (+74). I casi chiusi sono 23.972, di cui 23.368 guariti (+26); 604 deceduti. L' Asp di Cosenza comunica 107 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione.

Nel Catanzarese da inizio pandemia si sono ammalati in 10.902, ma in 24 ore i nuovi positivi sono 13. Attualmente i casi attivi sono 273, di cui 16 ricoveri in reparto (+2); 3 in terapia intensiva; 254 in isolamento domiciliare(+32). I casi chiusi sono 10.629, di cui 10.482 guariti (+43); 147 deceduti. L' Asp di Catanzaro comunica 14 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione.

Nel Crotonese i nuovi casi sono 34, ma il computo totale si attesta a quota: 7.351. I casi attivi sono 390, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 380 in isolamento domiciliare (+17). I casi chiusi sono 6.961, di cui 6.859 guariti (+17); 102 deceduti.

Nel Vibonese i casi di oggi sono 21, i totali: 6.055. Attualmente i casi attivi sono 320, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva, 310 in isolamento domiciliare (-3). I casi chiusi sono 5.735, di cui 5.641 guariti (+24); 94 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di persone provenienti da fuori regione o stato i casi totali sono 959 (+4). Gli attuali positivi sono 334 (-17); nei reparti si trovano 4 persone (-1); in terapia intensiva nessun paziente; in isolamento domiciliare si trovano invece 330 persone (-16). I guariti 619 (+21); i deceduti 6.