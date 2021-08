Tragedia a Bovalino, 11enne travolto e ucciso da un’auto mentre è in bici

È deceduto in ambulanza Giovanni Nirta, bambino di 11 anni di San Luca ma domiciliato a Bovalino. Il ragazzino, che era in bic, è stato travolto da un'auto in transito lungo una strada provinciale, dopo essere uscito dal parcheggio di un centro commerciale.

Giovanni, subito soccorso da alcuni passanti e dal personale medico del 118, è morto durante il trasporto nel nosocomio di Locri per le gravi lesioni subite.

Sulla vicenda i carabinieri e la polizia di Stato hanno avviato le indagini. La Procura di Locri, che ha disposto il sequestro dei due mezzi, sta coordinando tutte le operazioni.