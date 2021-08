Palmi, soccorsi 11 diportisti in difficoltà

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Sono 11 le persone tratte in salvo a Palmi dai militari della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Gioia Tauro in due diverse operazioni.

La prima segnalazione è arrivata da parte di alcuni diportisti a bordo di un’imbarcazione di circa 6 metri che si trovava nei pressi di località Buffari.

A causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo-marine, il gruppo non è più riuscito a manovrare l’imbarcazione, che si stava dirigendo verso la costa rocciosa.

Ricevuta la richiesta, la Capitaneria di Gioia Tauro ha inviato tutti i mezzi di soccorso a disposizione per assistere i diportisti in difficoltà e per pattugliare, al contempo, il litorale alla ricerca di eventuali altre unità in situazione di pericolo.

La motovedetta CP 546 ha intercettato la barca al largo delle coste palmesi e ha constatato la situazione di pericolo per gli otto a bordo, tra cui due bambini.

Il mezzo di soccorso è riuscito ad avvicinarsi all’imbarcazione, ormai vicina alla scogliera, e ha quindi aiutato i malcapitati.

Dopo aver accertato le buone condizioni di salute dei presenti, ha eseguito il trasbordo degli occupanti che hanno poi raggiunto la terraferma.

A seguito di una seconda segnalazione la motovedetta CP2097 e il battello pneumatico GCB75 sono intervenuti in un’altra operazione di soccorso.

In questo caso le persone in pericolo erano tre. Queste, uscite in mare su due canoe sono state sorprese dal peggioramento delle condizioni meteorologiche tra Punta Ravaglioso e la spiaggia della Marinella.

Le tre donne, dopo aver abbandonato i piccoli natanti, si sono tuffate in acqua cercando di raggiungere la terraferma.

Gli equipaggi delle unità della Capitaneria di porto hanno le recuperate e hanno prestato soccorso, anche grazie all’intervento di Carmelo Fiorillo, presidente della sezione palmese della Società nazionale di salvamento. Fiorillo, noncurante dei rischi, ha raggiunto gli equipaggi per aiutarli.

Anche in questo caso il personale della Capitaneria di porto gioiese imbarcato sul battello pneumatico GC B75, sotto la preziosa supervisione dell’equipaggio della motovedetta CP2097, ha preso a bordo le donne che, spaventate ma in buone condizioni di salute, hanno raggiunto il porto di Taureana di Palmi.