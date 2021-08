Rifiuti. Guasto a Ponticelli, Sindaco: “Danno rilevante. Chiesto alla Regione di conferire altrove”

“Si è registrato un danno particolarmente rilevante al vaglio principale”. È quanto precisa il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, in merito al guasto che sta bloccando in queste ore l’impianto di Ponticelli.

Come precisato da Akrea (QUI) il guasto sta causando il blocco del conferimento dei Rsu. In merito, il primo cittadino afferma “mi sono subito fatto carico del problema ed ho immediatamente contattato la Regione Calabria chiedendo la possibilità di conferire temporaneamente presso altri impianti”.

“Inoltre Ekro, - avanza Voce - che ringrazio, sta intervenendo con un impianto mobile di vagliatura e triturazione dei rifiuti tal quali. Con questa soluzione, in attesa che l’impianto di Ponticelli sia ripristinato, attualmente si sta lavorando alla riparazione, fronteggeremo l’emergenza che si è verificata. Tuttavia, - aggiunge- ed è l’appello che rivolgo ai cittadini, è importante la collaborazione di tutti e non solo in questa fase”

Il sindaco Voce, infine, inviata i crotonesi ad attuare la differenziata indicando di “evitare di depositare nei cassonetti nello stesso sacchetto insieme all’umido altri materiali come plastica, vetro, cartone, etc per ridurre i conferimenti nell’impianto di Ponticelli ed inoltre a rispettare gli orari di deposito dei rifiuti”.