In auto pasticche illegali e a casa la cocaina: arrestato 32enne di Mirto

Con l’accusa di detenzione illecita di stupefacenti è finito in manente un 32enne di Mirto Crosia. Il giovane è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina mentre viaggiava a bordo della sua auto sulla Statale 106.

In seguito ad una perquisizione veicolare e personale, lo stesso è stato trovato in possesso di alcune confezioni di medicinali per un totale di 85 pasticche contenenti Tilidin e Ossicodone, la cui vendita è sottoposta a prescrizione medica e per le quali l’uomo non è stato in grado di fornire adeguate giustificazioni.

Successivamente, la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, dove è stato rinvenuto un involucro contenente 20 grammi di cocaina.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la sua abitazione, in regime di domiciliari.