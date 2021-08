Rifiuti. Ritardi conferimenti a Ponticelli per guasto, Akrea: “più differenziata per evitare accumuli”

Un guasto tecnico all’impianto Tmb di Ponticelli sta causando da ieri ritardi nel conferimento dei rifiuti, con ripercussioni sull’attività di raccolta degli Rsu nella giornata di oggi.

A renderlo noto è l’Akrea che in una nota precisa: “tutti i mezzi adibiti alla raccolta della frazione indifferenziata sono attualmente in fila fuori dai cancelli di Ponticelli, in attesa di poter effettuare lo scarico di circa 100 tonnellate di Rsu”.

La stessa Akrea fa sapere che “la ripresa dell’attività nella piattaforma dovrebbe avvenire nelle prossime ore” e, inoltre, precisa che è invece “regolare il servizio di raccolta delle frazioni differenziate, sia nei quartieri pilota (Poggioverde e Margherita) sia nelle postazioni stradali”.

Uomini e mezzi di Akrea sono all’opera per garantire il corretto svolgimento del servizio, in particolare per le attività commerciali del lungomare che in questo periodo producono maggiori quantità di vetro, plastica e cartone.

Per limitare gli eventuali disagi che potrebbero derivare dal differimento delle operazioni scarico, Akrea invita i cittadini a “differenziare i propri rifiuti utilizzando gli appositi cassonetti stradali e i contenitori situati sul lungomare e sulle spiagge”.