Elezioni comunali. Vittorio Sgarbi al fianco di “Svolta la carta”

Vittorio Sgarbi

S iglato nella giornata di ieri l’accordo politico culturale fra l’Associazione “Svolta la Carta” e l’associazione “Rinascimento” il cui leader è Vittorio Sgarbi, in vista delle ormai prossime elezioni amministrative che si svolgeranno in autunno a Cotronei.

Oggetto dell’accordo e la valorizzazione paesaggistica del territorio, quale la Sila, e artistica come ad esempio del bellissimo centro storico di Cotronei “La Gria”.

“Abbiamo sempre detto di voler coinvolgere le migliori personalità per amministrare Cotronei, l’accordo politico sottoscritto con il l’associazione “Rinascimento” è la garanzia di quanto detto. La splendida cornice della località montana, sarà al centro di un forte progetto di sviluppo territoriale, che va ben oltre i confini comunali, con interventi mirati: incentivi a chi avvia un’attività imprenditoriale in Sila, la previsione della figura dell’assessore allo sviluppo montano con la conseguente presenza della delegazione comunale a Trepidò, una seria attività di marketing su scala nazionale. Questi sono solo alcuni degli interventi in programma, sono sicuro che, il coinvolgimento diretto del prof. Vittorio Sgarbi sarà un valore aggiunto in termini di competenza messa a disposizione”, ha dichiarato il candidato a Sindaco, Salvatore Chimento:

Indicati a rappresentare “Rinascimento” sono Mario Tangari, medico ortopedico, e il Giuseppe Barilaro, docente e artista.

Vittorio Sgarbi parteciperà personalmente e attivamente alla campagna elettorale che si aprirà nelle prossime settimane. In conclusione, l’associazione “Svolta la Carta” ha annunciato nei giorni scorsi sui proprio profili social, che concorrerà in completa autonomia nella competizione elettorale, mantenendo fede alla linea politica intrapresa diversi anni fa ormai.