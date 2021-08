Edilizia scolastica: finanziato di 160 mila euro per gli istituti del crotonese

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie relative all’avviso pubblico per la concessione di fondi destinati agli Enti Locali per lavori di edilizia presso gli istituti scolastici cittadini.

Finanziamenti finalizzati ad interventi per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 in presenza e in sicurezza.

Il Comune di Crotone, che aveva presentato la propria candidatura, è aggiudicatario di un finanziamento di 160.000 euro.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Ugo Carvelli, il quale anticipa che l’amministrazione, avendo già previsto gli interventi con i relativi progetti, potrà a breve dare esecuzione agli stessi.