Covid. Continua la diffusione del contagio in Calabria: 280 nuovi positivi 4 morti

Ancora 281 contagi da Covid-19 in Calabria. Numeri leggermente più bassi rispetto a ieri quando i positivi erano 349 (QUI) ed erano di più anche i tamponi effettuati rispetto ad oggi (3.252 i test effettuati).

Se ieri i decessi sono stati 0, oggi se ne registrano invece quattro: due a Cosenza, uno a Reggio Calabria e uno a Vibo Valentia.

Nelle ultime 24 ore il numero più alto di casi si registra nel Reggino dove i nuovi positivi sono 108, segue subito dopo la provincia di Cosenza (+102), e poi Crotone (+32), Catanzaro (+21), Vibo Valentia (+14). Sono inoltre 4 i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-1 sono state 76.413, mentre il totale dei decessi arriva a quota 1.305. I guariti di oggi sono 189, mentre il totale delle persone che hanno vinto contro la malattia è 70.692.

Aumentano in queste ore i ricoveri tanto nei reparti ordinari, quanto in terapia intensiva. In questo momento le persone ricoverate nelle strutture Covid sono 133 (+6), mentre in terapia intensiva si trovano 13 pazienti (+1). In isolamento domiciliare si trovano invece 4.270 persone (+81). Gli attuali positivi sono 4.416 (+88).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 26.318, mentre i positivi di oggi sono 108. Attualmente i casi attivi sono 2.112, di cui 58 ricoveri in reparto (+4); 6 in terapia intensiva; 2048 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 4.206: 23.854 guariti, 352 deceduti (+1). L' Asp di Reggio Calabria comunica 112 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 102, ma da febbraio si sono ammalati in 24.900. Attualmente i casi attivi sono 954, di cui 36 ricoveri in reparto (+2); 4 in terapia intensiva (+1); 914 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 3.946: 23.342 guariti, 604 deceduti (+2).

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia i casi totali sono stati 10.889, i positivi delle ultime 24 ore sono 21. Attualmente i casi attivi sono 303 , di cui 14 ricoveri in reparto(-1); 3 in terapia intensiva; 286 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10.586: 10.439 guariti, 147 deceduti.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 32, mentre i casi totali si attestato a quota 7.317. Attualmente i casi attivi sono 373, di cui 10 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 363 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.944: 6842 guariti, 102 deceduti.

Nel Vibonese il bollettino ha registrato 14 nuovi positivi, per un totale di 6.034 persone che hanno contratto il coronavirus. Attualmente i casi attivi sono 323, di cui 2 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 313 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5.711: 5617 guariti, 94 deceduti (+1).

