Decine di bambini della Locride in visita al parco tematico “Il mondo della Preistoria”

Prosegue la programmazione delle attività che la cooperativa Sankara ha messo in campo nell’ambito del progetto “Mediterraneamente”. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare).

Nell’ambito delle azioni programmate “conosciamo la natura”, il 27 agosto una decina di bambini aderenti al progetto parteciperà alla visita guidata presso il parco “Il mondo della preistoria” a Simbario. ll Mondo della Preistoria è un parco tematico dedicato al mondo degli animali preistorici e delle prime forme di vita apparse sulla Terra. I ragazzi che parteciperanno avranno la possibilità di osservare le varie tappe dell’evoluzione degli esseri viventi sulla Terra, partendo dalle prime forme di vita complesse, apparse sul nostro pianeta in ambiente marino circa 635 milioni di anni fa, fino ad arrivare alla comparsa dell’uomo.

Questa esperienza consentirà ai partecipanti di entrare in contatto con un ambiente immerso nel verde caratterizzato da diverse specie di alberi e piante. Conosceranno i cambiamenti climatici del passato e le loro cause, per potere meglio comprendere quello in corso, dovuto alle attività umane. Oltre alla visita guidata del parco parteciperanno attivamente a 4 laboratori, due mattutini e due pomeridiani.

Il paleontologo: I bambini e ragazzi verranno introdotti al lavoro del paleontologo e vedranno gli strumenti utilizzati durante uno scavo. Successivamente svolgeranno una simulazione di scavo fossili nell’area appositamente attrezzata durante la quale porteranno alla luce alcune riproduzioni di fossili, improvvisandosi paleontologi.

Al microscopio: Presso il padiglione didattico i bambini vedranno alcuni campioni di macrofossili, osserveranno al microscopio campioni di microfossili e verranno informati sui processi che portano alla formazione di un fossile.

Costruiamo un fossile: Il laboratorio consisterà nella creazione di un fossile. I bambini creeranno l’impronta di un vero animale preistorico nell’argilla e la ricopriranno col gesso. Il risultato sarà la creazione di un reperto fossile.

I misteri dell’acqua: Perché l’acqua è stata fondamentale per lo sviluppo della vita sulla Terra? Dopo una breve introduzione osserveranno diversi esperimenti effettuati dagli operatori del parco per scoprire le svariate proprietà di uno dei più importanti composti presenti sulla Terra.