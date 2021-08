Covid, Fondazione Gimbe: in Calabria casi in peggioramento del 16,3%

Peggioramento per i casi positivi ogni 100mila abitanti in Calabria. Stando al monitoraggio della Fondazione Gimbe nella nostra regione, nella settimana dal 18 al 24 agosto, la percentuale di nuovi casi è pari al 16,3% rispetto alla settimana precedente.

La pressione sulle strutture sanitarie è ancora sotto soglia di saturazione, con il 15% dei posti letto occupati nei reparti ordinari e il 6% in terapia intensiva.

Gimbe analizza inoltre i dati delle vaccinazioni in Calabria, secondo cui nella nostra regione il 57,8% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, con un ulteriore 6,4% dei cittadini che ha ricevuto la prima dose.

È del 18,9% il dato degli over 50 che non hanno ricevuto alcuna dose (media nazionale 12.9%), mentre la fascia d’età che non ancora ricevuto il vaccino è quella 12-19 con il 51,2%, a fronte della media nazionale pari al 46,9%.