Premio Ausonia: calici d’argento alle eccellenze del territorio

Un legame unico e indissolubile quello che unisce il Premio Ausonia, mostra nazionale delle arti dello spettacolo italiano, con il territorio di Corigliano-Rossano.

Così per l’edizione 2021, dopo l’iniziativa di turismo esperienziale “Calici d’Ausonia-Sorsi di cultura”, finanziata grazie alla vittoria di un bando della Regione Calabria, è stato istituito il riconoscimento Calici d’Ausonia d’Argento.

Lo Csasi – Centro sperimentale arti dello spettacolo italiano, presieduto da Pina Amarelli, e l’ideatore e patron del Premio, Antonio Maria D’Amico, hanno deciso di premiare le eccellenze del territorio che più di tutti riassumano quei valori di sostenibilità e tradizione in un’ottica proiettata al futuro e verso il rinnovamento.

“La qualità e l’eccellenza sono i must del Premio Ausonia in ogni sua declinazione, proprio per questo abbiamo deciso di creare Calici Ausonia d’Argento per dare un riconoscimento importante a chi fa di queste caratteristiche l’indirizzo della propria attività” ha detto D’Amico.

In una serata di gala, che si terrà alla Amarelli Factory il 27 di agosto, verranno premiate 5 aziende che si sono distinte maggiormente secondo questi criteri.

Le targhe d’argento andranno allo storico panificio Levante dal 1930, alla Azienda Agri Carli, alla Coab Società Cooperativa, all’Azienda Luigi Rizzo srl e alla Filiera Madeo attiva dal 1984. Protagonista è il settore dell’agricoltura e del food che in Calabria e particolarmente in questo territorio è sinonimo di qualità indiscussa. Un Calice Ausonia Speciale andrà alla Fabbrica di Liquirizia Amarelli.