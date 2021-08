Scilla, premio Zagari a Nisticò e Macheda

Andrà a Giuseppe Nistico e a Sebastiano Macheda l’edizione 2021 del Premio Giuseppe Zagari. Nella cornica del castello Ruffo di Scilla il riconoscimento verrà consegnato ai due medici che si sono distinti per l’attività svolta.

L’evento, che si terrà domani, venerdì 27 agosto alle 19.30, è stato promosso dall’associazione culturale Costa viola con il patrocinio gratuito del Comune di Scilla. Nel corso della serata, in cui verrà ricordato Giuseppe Zagari da parte di Vincenzo Maria Andrea Currò, il docente dell’Università di Udine, Francesco Saverio Ambesi Impiombato tratterà il tema “Vaccini: verità, immaginazione, fantasia”.

Il presidente dell’associazione, Pino Palermo, ha parlato del premio, affermando che è nato non solo per “valorizzare l'azione medico-scientifica dei nostri conterranei”, ma anche per “svolgere una funzione pedagogica -divulgativa sull'importanza del ruolo della medicina nella nostra società”.

Nel corso dell’ottava edizione verrà inoltre ricordato Paolo Marciano, prematuramente scomparso nel 2020. E lo farà il segretario del Premio, Vincenzo Tromba.