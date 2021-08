Balenando in Burrasca Reading Festival, triplo appuntamento al castello Aragonese di Reggio

Triplo appuntamento al castello aragonese di Reggio Calabria per l’edizione 2021 di Balenando in Burrasca Reading Festival. Dalle 18.30 in due location all’interno della “fortezza” reggina verrà creato un connubio tra attori, musicisti, scrittori e pubblico.

Alessandro Pennacchio, poeta, scrittore e performer, sarà il protagonista del reading “L’infanzia dell’infame”, ispirato ad alcuni dei suoi testi migliori con estratti del suo ultimo libro: "Doom o mistica delle viscere". Ad accompagnarlo al basso elettrico sarà Antonio Aprile.

A seguire, assieme a Domenico Macheda alle chitarre e Massimiliano Latella alla batteria, proporranno la performance musicale dei Filmnoir, uno dei gruppi musicali di punta della scena calabrese con il reading/concerto “Qualcuno Preso a Caso”.

Conclude la programmazione un evento speciale: la nuova produzione di SpazioTeatro “Il sopra e il sotto”, primo studio su “Racconti per una solitudine insonne” di Subcomandante Marcos con Anna Calarco, Renata Falcone e la partecipazione straordinaria del musicista Yosonu. Un lavoro che parte dalla consapevolezza di una frase: “Quando lottiamo per cambiare le cose, molte volte ci dimentichiamo che questo implica cambiare anche noi stessi”.