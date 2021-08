Reggio. Identificato conducente scooter dopo incidente sul lungomare

È stato identificato il conducente dello scooter che lo scorso 20 agosto ha investito una donna sul lungomare di Reggio Calabria. La Polizia locale reggina ha infatti rintracciato il giovane, un 18enne da appena un giorno e senza patente, che ha investito la donna senza poi fermarsi.

Gli agenti hanno esaminato tutti i filmati dell'impianto di videosorveglianza cittadina e hanno poi valutato le dichiarazioni dei testimoni presenti.

Così oggi pomeriggio, previa segnalazione di un'altra forza di polizia, il 18enne è stato invitato al Comando dove, accompagnato dal difensore di fiducia, ha fornito la propria versione dei fatti. Il giovane è stato sanzionato per violazioni al codice della strada, e verrà denunciato per omissione di soccorso e per non essersi fermato dopo incidente con feriti.