Crotone all’asciutto. Condotta idrica riparata, il 26 agosto il “ritorno” dell’acqua

Sono terminati i lavori sulla condotta idrica a Belvedere Spinello. È quanto fa sapere il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese.

Per eseguire le attività, il flusso d’acqua è stato interrotto per consentire lo svuotamento della condotta e poter procedere alle operazioni di ripristino.

I lavori sono iniziati alle sei di stamani, 25 agosto, e sono terminati poco fa. Per la delicatezza dell’intervento e per i materiali che sono stati usati occorreranno - prima di prevedere il ripristino del flusso dell’acqua verso i serbatoi cittadini - tempi tecnici valutabili tra le 15 e le 20 ore.

Dunque, a partire da domattina verrà immessa dell’acqua verso i serbatoi cittadini e quindi il servizio idrico nel capoluogo riprenderà nella tarda serata di domani, giovedì 26 agosto.

Congesi, nel frattempo, effettuerà questa sera le opportune manovre per gestire al meglio la portata residua proveniente dall’indotto di Sant’Anna.

In serata verrà chiusa l'erogazione alle zone servite oggi, per iniziare le operazioni di riempimento di Vescovatello alto ed in nottata inizierà l'erogazione verso le zone servite dallo stesso serbatoio.