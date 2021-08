Udc, nuove adesioni al partito da amministratori e rappresentanti società civile

Nuove adesioni all’Udc da parte di amministratori e rappresentanti della società civile reggina. Domani, giovedì 26 agosto alle 12, si terrà una conferenza stampa al lido Piro Piro di Reggio Calabria presieduta dal senatore e presidente nazionale Antonio De Poli.

Alla conferenza parteciperanno, oltre a De Poli, che è anche commissario regionale del partito, Flavio Cedolia (vicecommissario regionale Udc Calabria); Paolo Arillotta (commissario provinciale Udc Reggio Calabria); Giuseppe Graziano (capogruppo Udc in Consiglio regionale); Calogero Di Carlo (segretario amministrativo Udc) e Giovanni Sarica (coordinatore provinciale Giovani Udc Reggio Calabria).

Nel corso dell'appuntamento De Poli annuncerà le nuove adesioni al partito dello Scudo Crociato da parte di amministratori locali in carica e di rappresentanti della società civile. "La Calabria al Centro: con questo slogan il partito proseguirà nel suo lavoro di ascolto per rappresentare al meglio il territorio, in vista dell'importante sfida delle prossime elezioni regionali”.