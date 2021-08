Bagno di folla al I congresso regionale di Tesoro Calabria

Grande partecipazione popolare con circa 370 persone presenti nonostante le rigide limitazioni anti covid al primo congresso regionale di Tesoro Calabria, che si è svolto nel parco urbano di contrada San Pietro Lametino a Lamezia.

Un evento fortemente voluto dal leader del movimento e candidato alle regionali dei prossimi 3 e 4 ottobre, Carlo Tansi, che malgrado le regole per evitare il contagio da Coronavirus, la calda serata ancora di piena estate e la sede 'non centralissima' in cui si è tenuto l’appuntamento, ha ricevuto una palese dimostrazione dell'affetto della gente che continua ad avvicinarsi in maniera spontanea e convinta a Tesoro Calabria.

Nel corso della manifestazione, numerosi sono stati gli interventi, come quello del sindaco di Crotone Enzo Voce, storico membro del gruppo arancione, e della candidata alla presidenza della Regione Amalia Bruni. Le conclusioni sono state affidate a Tansi.

Il geologo ha deciso di profondere tutto il suo impegno in favore dell'amata terra natia. Il leader, ha ribadito la contrapposizione nei confronti delle organizzazioni mafiose locali.