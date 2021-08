Covid, impennata di contagi in Calabria. In 24 ore 349 nuovi casi

Impennata di contagi in Calabria dove, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 349 nuovi casi e nessun decesso. Sale dunque la curva rispetto a ieri, quando i positivi erano stati 234 (LEGGI).

È sempre la provincia reggina a registrare più casi con i suoi 127 nuovi positivi, seguono Cosenza (+85), Crotone (+38), Vibo Valentia (+24), Catanzaro (+23). Mentre i casi di Covid-19contratti da persone provenienti da altra regione o stato sono 52. Dati emersi dai 3.805 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 76.132, mentre i decessi totali 1.301. I guariti di oggi sono 148, per un totale di 70.503 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono 4.328 (+201).

Aumentano tanto i ricoveri nei reparti ordinari, quanto in terapia intensiva. Nei reparti Covid si trovano attualmente 127 pazienti (+2) con tre nuovi ricoveri nel Reggino, uno nel Crotonese e due dimissioni nel Catanzarese. In terapia intensiva sono ricoverati 12 pazienti con due ricoveri nel Reggino. In isolamento domiciliare si trovano invece 4.189 persone (+197).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono stati 26.210, ma nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 127. Attualmente i casi attivi sono 2.107, di cui 54 ricoveri in reparto (+3); 6 in terapia intensiva (+2); 2.047 in isolamento domiciliare (+70). I casi chiusi sono 21.103, di cui 23.752 guariti (+52); 351 deceduti. L' Asp di Reggio Calabria comunica 131 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione.

Nel Cosentino oggi sono stati registrati 85 nuovi positivi, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 24.798. Attualmente i casi attivi sono 902, di cui 34 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva; 865 in isolamento domiciliare (+50). I casi chiusi sono 23.896, di cui 23.924 guariti (+35); 602 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica 90 nuovi soggetti positivi di cui 5 residenti fuori regione.

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 23, ma da febbraio i casi totali sono stati 10.868. Attualmente i casi attivi sono 302, di cui 15 ricoveri in reparto (-2); 3 in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare (+11). I casi chiusi sono 10.566, di cui 10.419 guariti (+14); 147 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 24 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione.

Nel Crotonese i casi totali sono 7.285, ma quelli giornalieri sono 38. Attualmente i casi attivi sono 345, di cui 9 ricoveri in reparto(+1); 0 in terapia intensiva; 336 in isolamento domiciliare (+14). I casi chiusi sono 6.940, di cui 6.838 guariti(+23); 102 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 80 nuovi soggetti positivi di cui 42 migranti.

Nel Vibonese, dove il computo totale è 6.020, nelle ultime 24 ore si sono ammalati in 24. Attualmente i casi attivi sono 318, di cui 10 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 308 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 5.702, di cui 5.609 guariti (+18); 93 deceduti.

Per quanto riguarda invece i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato i casi totali sono 951 (+52). I casi attivi sono 354, di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 349 in isolamento domiciliare (+23). I guariti sono 591 (+6); i deceduti 6.