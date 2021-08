Crotone. Controlli tra i locali della movida: due chiusure per violazione norme anti-Covid

Gli agenti della Questura di Crotone sono costantemente impegnati in una mirata attività di controllo del territorio per garantire il contenimento della diffusione del contagio da Covid.

In quest’ambito, nella notte di sabato scorso, sono state sottoposti a verifica due locali: attività che, come tante altre, sono tornate a somministrare alimenti e bevande.

Il problema, però, è che quando i poliziotti sono entrati in borghese per osservare la situazione ed eseguire i dovuti controlli, hanno assistito a una scena che non ha lasciato spazio a dubbi: notte danzante, assembramenti e tanti giovani accalcati tra loro senza mascherina.

Agli agenti non è rimasto altro da fare che invitare i proprietari dei locali in Questura. A carico di questi sono dunque scattate multe salate per le varie violazioni alle norme anti-Covid e le attività sono state chiuse per cinque giorni.

Sempre nel corso dello stesso servizio è stata controllata un’altra attività il cui titolare è stato invece sanzionato per aver occupato abusivamente 10 mq di suolo pubblico.